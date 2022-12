Georgina non le manda a dire: risposta durissima alle hater donne

Georgina Rodriguez si è raccontata in una lunga intervista per Elle Spagna. La compagna di Cristiano Ronaldo ha ammesso che il 2022 è stato l'anno più complicato della sua vita dopo la perdita del figlio che aspettava. Non è mancata poi una frecciatina agli hater e a chi inventa fake news sul suo conto. "Se oggi cerchi il mio nome su Google, si scopre che sono in lite con la famiglia di Cristiano, che ho una sorella che mi chiede soldi e che non so cosa sia successo con Rosalía. La mia vita è molto più semplice di tutto questo: non mi piacciono i conflitti, non litigo mai con nessuno... ma la cosa peggiore è che tutte quelle informazioni sono una bugia", ha spiegato l'ex commessa.

Georgina Rodriguez su Instagram A proposito dei social network, dove è molto attiva come influencer, Georgina Rodriguez, ha dichiarato: "Ho capito che siamo noi donne le più critiche con noi stesse. Ci piace gridare che siamo campionesse della causa, ma se entri nel mio Instagram, il 95% delle critiche che ricevo ad ogni passo che faccio viene dalle donne. A volte chiediamo diritti che noi stesse non rispettiamo. Mi sembra che abbiamo ancora molto da fare in questo senso". Mentre sul tema della bellezza ha fatto sapere: "Noi donne siamo costantemente giudicate per il nostro aspetto. Lo dico sempre: mi prendo cura di me perché voglio stare bene e avere un bell'aspetto, ma sempre legato alla salute".