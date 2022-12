DiCaprio lo ha fatto ancora: quanti anni ha la nuova fidanzata

Leonardo DiCaprio è finito ancora una volta sotto l'attenzione dei media. L'attore è stato infatti ripreso insieme ad una nuova ragazza, dopo la fine della sua precedente relazione. Dopo tante relazioni, un dettaglio sulle fidanzate di DiCaprio rimane sempre: non superano mai i 25 anni. Inzialmente sul web il fatto era stato preso in modo ironico, ma in tanti stanno inziando a considerarla una vera e propria regola dell'attore nella scelta delle sue ragazze.