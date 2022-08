"Leonardo DiCaprio è tornato single: l'addio 2 mesi dopo i 25 anni di Camila Morrone"

Leonardo DiCaprio e Camila Morrone hanno interrotto la loro relazione . Almeno questo è ciò che riporta People, che avrebbe appreso la notizia da alcune fonti vicino alla celebre coppia dello showbiz, che però al momento ha preferito non rilasciare alcun commento in tal senso. La loro love story era iniziata nel 2017 , anche se la prima uscita pubblica è avvenuta molto tempo dopo, ovvero agli Oscar del 2020. L'ultima paparazzata della coppia insieme risale al 4 luglio scorso su una spiaggia di Malibu . Successivamente i due hanno trascorso le vacanze separatamente: ad agosto Morrone era a St. Tropez mentre l'attore con alcuni amici a Los Angeles .

Il mistero di Leonardo DiCaprio: 'la regola dei 25'

Il celebre divo di Hollywod pare non sia mai uscito con una ragazza over 25. Sono diverse le fidanzate che sono state con l' interprete e che hanno interrotto la relazione con lui allo scadere dei venticinque anni se non prima. Così è stato anche con Camila. La loro love story si è infatti interrotta due mesi dopo il venticinquesimo compleanno dell'attrice. Tutte le precedenti fidanzate dell'attore (Gisele Bundchen, Bar Rafaeli, Blake Lively, Erin Heatherton, Toni Garrn, Kelly Rohrbach, Nina Agdal) avevano meno di 25 anni quando hanno detto addio alla star americana.