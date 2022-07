"Leonardo DiCaprio puzza": chi è l'attrice che lo accusa di scarsa igiene

Leonardo DiCaprio tra gli attori più puzzolenti di Hollywood. Ad assicurarlo Miriam Margolyes, l'attrice che ha recitato con lui in Romeo+Juliet, film uscito nel 1997. Sono passati oltre venti anni ma la Margolyes non avrebbe dimenticato l'odore sgradevole del collega più giovane. "Era un po' puzzolente, in Messico faceva caldo", ha raccontato nella trasmissione tv This Morning. Miriam ha poi cercato di correggere il tiro: "Era un ragazzo, molto giovane a quel tempo...".

Leonardo DiCaprio non usa il deodorante

In realtà non è la prima volta che si parla della scarsa igiene di Leonardo DiCaprio. Qualcuno ha insinuato che diverse ex fidanzate abbiano avuto più di un problema ad uscire con lui proprio per questo motivo. Lo stesso attore ha inoltre confidato alla stampa di fare il bagno solo due volte a settimana e di non usare il deodorante per salvaguardare il Pianeta Terra.