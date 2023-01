Vittoria Deganello torna all'attacco: nuove rivelazioni e accuse all'ex Murgia

Vittoria Deganello è tornata a punzecchiare Alessandro Murgia, che l'avrebbe abbandonata dopo aver scoperto della gravidanza. Gravidanza che oggi l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta portando avanti da sola: il parto è previsto per il prossimo aprile. Se il calciatore della Spal, già padre di due bambini nati da una precedente relazione, non ha mai proferito parola sulla vicenda, diverso è l'atteggiamento dell'influencer di Verona, che ha più volte attaccato l'ex fidanzato. "Se baby G è stata voluta da entrambi, perché è scappato?", ha chiesto un follower. "Eh si è svegliato una mattina che non la voleva più" , ha risposto Vittoria, che aspetta una bambina il cui nome inizierà appunto con la lettera G.

Vittoria Deganello contro Murgia

Risposta che ha spinto un'utente a lasciare questo commento sarcastico: "Sai, quando compri Cicciobello bua ma poi vorresti altro in cartoleria". Vittoria Deganello ha controreplicato: "Non poteva esserci descrizione migliore". Intanto Alessandro Murgia è riapparso su Instagram: ha riattivato il suo account dopo averlo momentaneamente chiuso qualche settimana fa, quando l'ex compgna ha reso pubblica la notizia della dolce attesa. "Hai visto chi è tornato?", ha fatto notare qualcuno. "Non lo sapevo, me l'avete detto voi. Comunque coraggioso, perche ci vuole del coraggio per mostrarsi alla società".

La critica al Grande Fratello Vip

Non è mancata, da parte di Vittoria Deganello, una critica al Grande Fratello Vip. Da poco è entrata a far parte del reality show anche Nicole Murgia, sua ex migliore amica nonché sorella del centrocampista. "Se sto guardando il Gf Vip? No, zero. Faccio fatica a guardare quel programma, pure se mi impegno. Trovo un'ignoranza generale che mi vergogno per l'essere umano. Un po' di sano trash a volte è piacevole ma questo è un insulto all'intelligenza. Come fate?", ha fatto sapere Vittoria. Nonostante siano in molti a voler sapere di più, Nicole non ha ancora parlato in tv della complicata situazione del fratello nel relity show.