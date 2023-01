Svelato qual è il cane più intelligente del mondo

Il pastore belga Malinois è il cane più intelligente

La dottoressa Katriina Tiira, dell'Università di Helsinki in Finlandia, ha dichiarato al Sunday Telegraph: "Il malinois belga si è distinto in molti dei compiti cognitivi, ottenendo ottimi risultati nella maggior parte dei test". Saara Junttila, coautrice dello studio, ha aggiunto: "La maggior parte delle razze aveva punti di forza e di debolezza. Ad esempio, il Labrador retriever è stato molto bravo a leggere i gesti umani, ma non altrettanto bravo a risolvere i problemi spaziali. Alcune razze, come il cane da pastore delle Shetland, hanno ottenuto punteggi abbastanza uniformi in quasi tutti i test, cioè non hanno ottenuto punteggi né molto alti né molto bassi per nessun test". Il pastore belga Milinois è una razza spesso utilizzata come cane poliziotto o da guardia.