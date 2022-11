Incredibile scoperta: come sapere se il tuo cane è destro o sinistro!

Gli scienziati dell'Università di Manchester hanno condotto uno studio, scoprendo che, così come gli umani, anche i cani possono essere destri o sinistri. La ricerca ha svelato che metà dei cani sono destrorsi e l'altra metà mancini, con abilità e capacità differenti per ognuno. L'emisfero usato dai cani dipende quasi direttamente da ciò che i loro proprietari usano per esprimersi a gesti con loro. "I proprietari mancini avevano maggiori probabilità di avere cani che usavano la zampa sinistra più frequentemente. E i proprietari destrorsi avevano cani con la tendenza a usare le zampe destre più frequentemente", ha rivelato la ricerca. Non solo: sempre secondo lo studio i cani destrorsi sono più abili, mentre quelli mancini si distinguono nel campo della creatività.