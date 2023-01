La sorella di Icardi racconta il dramma vissuto a 14 anni

Ivana Icardi , sorella minore di Mauro, ha raccontato un doloroso episodio della sua adolescenza, quando aveva appena 14 anni. "Grazie a Dio non hanno abusato di me, ma hanno fatto un chiaro tentativo. Queste persone si dedicavano a mettere la droga nelle bibite delle ragazzine. Era una delle prime volte in cui uscito e non ho prestato molta attenzione perché a quell'età non si presta molta attenzione a niente. A quelle feste mi drogavano", ha fatto sapere la cognata di Wanda Nara.

Ivana Icardi e gli abusi

"I miei amici hanno dovuto chiamare l'ambulanza. Non avevo nemmeno bevuto abbastanza per essere nello stato in cui mi trovavo. Non riesco a capire come alcuni uomini facciano queste cose con partner che sono state ubriacate o drogate e questo fa venire loro voglia di avere relazioni, toccare o baciare una persona che in quel momento non è nel pieno delle sue capacità", ha aggiunto la sorella di Icardi, che da tempo non ha un rapporto con il calciatore del Galatasaray.

"Una società senza rispetto"

"È chiaro che ognuno deve assumersi la responsabilità delle proprie azioni, incolpi anche te stessa, ma poi dici: 'perché non posso divertirmi?' Dover stare così attenta a tutto ciò che faccio. Questo mi frustra molto. Viviamo in una società in cui c'è una grande mancanza di rispetto", ha concluso Ivana Icardi.