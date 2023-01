Ultimo saluto a Vincenzo Malagò a Roma: presenti anche Totti e Pellegrini

Alla cerimonia funebre, oggi, erano presenti amici come Carlo Verdone, Luca Cordero di Montezemolo e Fiorello oltre a una delegazione della Roma, rappresentata dal capitano Lorenzo Pellegrini e dall’amministratore delegato Pietro Berardi. Tanti anche gli ex giallorossi come Bruno Conti, Sebastiano Nela, Giuseppe Giannini e Francesco Totti . Hanno voluto far sentire la sua vicinanza al presidente del Coni anche il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, il ct della nazionale italiana Roberto Mancini , oltre al presidente della Lega Serie A, Casini, e il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Per il Coni presente pure la vicepresidente vicaria Silvia Salis, il segretario generale Mornati e il personale dell'ufficio stampa e comunicazione. Diversi gli ex campioni che hanno partecipato al funerale, tra cui Adriano Panatta e il campione olimpico Mario Fiorillo, capitano del Settebello a Barcellona '92. Il Comune di Roma è stato rappresentato dall'assessore allo sport e ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato. Le due letture della funzione sono state lette dai rappresentanti di Ferrari e Maserati.

Il ricordo commosso del figlio Giovanni

"Si spera che questo momento non arrivi mai, ma non sarei sincero se non dicessi che ci ho pensato tante volte, soprattutto negli ultimi anni, perché lo temevo" ha detto Giovanni Malagò, ricordando il papà dall'altare della basilica. "La tua è una vita da raccontare e da ricordare. Hai smesso di studiare per andare a vendere i camion a Pistoia. E da là è nata una meravigliosa storia, improntata su due canali: la famiglia e il lavoro. Voglio ringraziare tutti per la vicinanza dimostrata in questi giorni. Se papà fosse qui, oggi, farebbe una di quelle battute piene di ironia ma anche di verità. Mi diceva sempre di sognare e di non smettere mai di avere coraggio. La sua favola è diventata una meravigliosa realtà". Dopo le esequie, il feretro di Vincenzo Malagò è stato portato al cimitero di Prima Porta, nella zona nord della Capitale.