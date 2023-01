Shakira fa festa, un ex giocatore famoso beccato fuori da casa sua

'Music Sessions #53', la nuova canzone di Shakira che attacca Piqué, sta spopolando ed è già la più ascoltata in tutto il mondo. Un grande successo che la cantante colombiana ha voluto celebrare nel weekend organizzando una super festa con i suoi amici e mettendo a tutto volume la sua hit. Tra i presenti c'era anche l'ex calciatore del Barcellona Patrick Kluivert, pizzicato dalle telecamere. Il padre di Justin, calciatore della Roma in prestito al Valencia, ha un ottimo rapporto con Shakira e non ha voluto mancare alla festa.