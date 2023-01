Shakira fattura! Quanti soldi ha guadagnato (fino ad ora) con la canzone contro Piqué

Grazie a 'Music Sessions #53' Shakira è riuscita a monetizzare il tradimento e la fine della sua lunga relazione con Gerard Piqué. Del resto, come dice una strofa della canzone, diventata già inno femminile: "Le donne non piangono più, le donne fatturano". Il video del brano è diventato virale sui social network e tra i più ascoltati sulle app di musica come Youtube, Spotify e Amazon Music.

I guadagni di Shakira con la canzone contro Piqué

Stando a quanto riportato nel programma tv spagnolo 'El Programa de Ana Rosa', tenendo conto delle riproduzioni che la canzone ha avuto sulle piattaforme e delle forme di pagamento per ciascuna di esse, “in questi quattro giorni, Shakira ha intascato più di 2.500.000 dollari". Al successo di quest'ultima hit vanno aggiunte gli altri due pezzi scritti dopo l'addio a Piqué: 'Te Felicito' e 'Monotonia', che hanno subito scalato le classifiche musicali.

Anche Piqué sta guadagnando dalla situazione

L'ex difensore del Barcellona non è rimasto a guardare e ha colto la palla al balzo per trarre pure lui vantaggi dalla situazione. Si è mostrato a bordo di una Twingo e ha sfoggiato un orologio Casio: due dei brand citati da Shakira nella sua canzone con BZRP. Ha inoltre approfittato di questa grossa polemica per ottenere nuovi sponsor commerciali per il suo ultimo progetto, la Kings League.