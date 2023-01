Fedez scoppia a ridere su Emanuela Orlandi: è bufera social

ROMA - Bufera social su Fedez , subissato di critiche per essersi lasciato andare a una sonora risata (apparsa del tutto fuori luogo) mentre parlava della scomparsa di Emanuela Orlandi . L'episodio è avvenuto nel corso della diretta di 'Muschio Selvaggio' , il podcast condotto dal cantante insieme a Luis Sal.

Cosa è successo

"Innanzitutto, posso dire? Non l'hanno mai trovata", ha detto l'artista prima di scoppiare a ridere, mentre si parlava, insieme al conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi, della serie Netflix 'Vatican Girl'. "Questo è black umor che è sideralmente antitetico rispetto a un giornalista", ha commentato il giornalista. "Scusami, mi faceva troppo ridere... ma non fa ridere", ha replicato lo stesso artista. Il nome di Fedez è salito in cima a trending topics di Twitter, a causa della valanga di critiche e insulti degli utenti.