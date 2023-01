Briatore furioso contro Roma che gli nega i tavolini fuori: “In Italia non si può lavorare”

Flavio Briatore su tutte le furie. Crazy Pizza , la pizzeria romana del noto imprenditore, non potrà continuare a utilizzare lo spazio esterno del suo locale. Come fa sapere Repubblica, il permesso per l’occupazione dell’area scadrà a giugno e la prima richiesta di proroga è stata bocciata. Dopo il ricorso al Tar per ottenere un pronunciamento, è stato chiarito che a non convincere il Campidoglio è stata la relazione tecnica per la nuova e permanente occupazione di suolo pubblico. A detta di Briatore, tavoli e sedie non ostruiscono il passo pedonale e nell’area non sono registrate lamentele degne di nota. "Abbiamo avuto qualche problema condominiale, ma con il Crazy Pizza non diamo davvero fastidio a nessuno”, ha precisato svelando poi di non aver mai avuto problemi del genere a Milano.

La rabbia di Flavio Briatore

"In Italia non si può lavorare. Anche se devo dire che, a differenza di Roma, a Milano non hanno fatto alcun problema per prorogarci l’occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie, abbiamo due terrazze", ha fatto sapere Briatore più adirato che mai. L’amministrazione capitolina ha fornito delle prescrizioni alla società che gestisce il locale; recepiti gli adeguamenti richiesti, è stata inoltrata una seconda richiesta per poter continuare a sfruttare ombrelloni, tavole e sedie nello spazio esterno. Atteso ora il responso di Roma Capitale.

Crazy Pizza fa affari

“Abbiamo dato una grande mano a via Veneto, ora aprirà Nobu (il ristorante giapponese di Robert De Niro, ndr). Se poi cominciamo a dire che i tavoli danno fastidio... comunque ora vedremo”, ha aggiunto Briatore, tra i pochi a scommettere sulle potenzialità di via Veneto. Infine la conferma che gli affari vanno bene nonostante le polemiche di qualche tempo fa per il prezzo della pizza (una Margherita costa 15 euro fino ad arrivare a 65 euro per una pizza Pata Negra): “Siamo al 60% oltre il budget previsto. Non so cosa sia successo, i rapporti con il Campidoglio sono buoni”.