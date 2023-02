Incredibile, ritrovata una mummia d'oro di 4300 anni fa: è di Messi!

EGITTO - Un'incredibile scoperta ha sorpreso un team di ricercatori, guidato da Zahi Hawass: sul fondo di un pozzo, nella necropoli di Saqqara, in Egitto, sono state ritrovate 9 statue e un sarcofago con una mummia ricoperta d'oro (la più antica mai trovata in Egitto) risalenti a 4300 anni fa E, stando alle ricerche degli specialisti, pare che il proprietario di questi antichi reperti si chiamasse Messi. Non Lionel, chiaramente, il fenomeno argentino del Psg non c'entra nulla, ma un altro uomo con lo stesso nome della Pulce che visse migliaia di anni fa. Una coincidenza davvero eccezionale.