Mihajlovic, lo straziante sfogo social della moglie: "Nessuno di voi sa..."

In un lungo post su Instagram Arianna Mihajlovic ha raccontato come sta affrontando questi mesi difficili in cui deve imparare a vivere lontano dal marito Sinisa, l'unico grande amore della sua vita scomparso lo scorso dicembre: "Faccio fatica a tirar fuori le mie emozioni...è il mio stile, il mio vissuto che nessuno di voi conosce! Preferisco sempre farmi vedere sorridente, forte, truccata e ben vestita, in realtà il mio cuore piange specialmente quando sono sola! Questo è il mio modo di elaborare il lutto! Non so se sia giusto o sbagliato...MA QUESTA SONO IO!".