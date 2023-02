Zaccagni, Chiara Nasti che madre è? La risposta della suocera spiazza tutti

Chiara Nasti continua ad essere criticata come madre. La moglie di Mattia Zaccagni viene ripetutamente giudicata per le foto e i video con il figlio Thiago che posta su Instagram quotidianamente. L'ultima accusa ha spinto Chiara Morri, la madre del calciatore della Lazio, ad intervenire in prima persona. "Lo usi solo per le foto", ha sentenziato un hater che ha così ricevuto una dura risposta da parte della suocera della Nasti...

Parla la suocera di Chiara Nasti "Imbecille - è sbottata la madre di Zaccagni - Ti faccio presente che è una mamma fantastica. Premurosa e amorevole sempre e attentissima in tutto. Ti basta!!!". Non è la prima volta che la signora Morri difende la nuora. Già qualche tempo fa a tutti coloro che menzionavano Zaniolo, ex della Nasti, la donna replicava con lo stesso, furioso, commento: "Partita la querela!".