L'annuncio di Chiara Nasti: "Io e Zaccagni ci siamo sposati"

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati. A dare l'annuncio l'influencer napoletana, che ha cambiato su Instagram il suo nome in Chiara Nasti Zaccagni. Un dettaglio che ha spinto qualche hater a criticare (ancora una volta!) la 25enne: "Ho visto che adesso sei Chiara Nasti Zaccagni, ma ti sei sposata? Perché il cognome del marito si acquisisce soltanto con un atto registrato all'anagrafe e non per fare bella figura. Zaccagni è tuo figlio non tu finché sei nubile. Beata voglia di ostentare e beata ignoranza". Non è tardata ad arrivare la replica dell'ex naufraga dell'Isola dei Famosi...