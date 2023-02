Alena Seredova, matrimonio vicino: ecco quando sposerà Alessandro Nasi

Fervono i preparativi per il matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi. Su Instagram la soubrette ha svelato quando dirà sì al manager: "A giugno, perché prima ho qualche impegno di lavoro, poi quest’anno ci saranno gli esami di terza media di uno dei miei figli… Perciò siamo impegnatissimi". Alena ha poi ammesso che le nozze non avverranno in Puglia così come sognava bensì altrove, anche se non ha specificato la location: "Mi sarebbe piaciuto, ma alla fine il posto che cercavo non l’ho trovato e quindi, di conseguenza, mi sono spinta altrove".