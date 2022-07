Alena Seredova parla del rapporto con Ilaria D'Amico e gli ex suoceri

Alena Seredova è tornata a parlare di Buffon e Ilaria D'Amico . Passano gli anni ma l'interesse attorno a questo triangolo amoroso non accenna a diminuire. “Si sono placati i rapporti con Ilaria?”, ha chiesto un follower su Instagram. “Non abbiamo mai avuto rapporti burrascosi. Situazione stabile, fin dall’inizio. Sempre uguale”, ha replicato Alena, che non ha mai voluto instaurare un legame con la giornalista e conduttrice. La Seredova si è sempre detta contraria alla famiglia allargata . "È proprio contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a pensarla diversamente", aveva confidato qualche tempo fa.

Alena Seredova e i genitori di Buffon

“Vai d’accordo con i tuoi ex suoceri?”, ha domandato un altro fan.“Per me sono nonni e sì, la sento la nonna ogni tanto”, ha risposto Alena Seredova, che dopo il divorzio da Buffon nel 2014 non ha preso le distanze dall'ex suocera, l'ex discobola e pesista Maria Stella Masocco. Dall'ex portiere della Juve Alena ha avuto due figli: David Lee e Louis Thomas. Nel 2020 è diventata mamma per la terza volta: dall'attuale unione con il manager Alessandro Nasi è nata la piccola Vivienne Charlotte.