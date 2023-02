Maurizio Costanzo, la diretta dei funerali: si conclude la cerimonia

"Non ci riusciamo a credere, era troppo giovane. E profondamente è nel nostro cuore. Maria è straordinaria per come sta portando avanti tutto questo". È il commento di Eleonora Giorgi all'uscita dalla Chiesa degli Artisti .

Cerimonia molto sobria e toccante quella andata in scena alla Chiesa degli Artisti per dare l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo : applauso liberatorio delle centinaia di persone all'esterno della chiesa dopo la lettura del toccante messaggio della primogenita di Costanzo, Camilla . Il feretro lascia la Chiesa degli Artisti e si recherà al teatro Parioli : lungo e toccante applauso di tutti i presenti. In sottofondo, la sigla del ' Maurizio Costanzo Show '.

Un lungo e commovente applauso saluta la salma di Costanzo che lascia Piazza del Popolo : ora un corteo porterà Costanzo , per l'ultima volta, al teatro Parioli. Applausi di incoraggiamento anche per Maria De Filippi .

"Gli ascolti li fa lui, è carne viva. Chi è l'erede? La moglie, non in senso materiale ma di fare la stessa televisione in modo ancora più potente, perché lo fa con nulla. Noi eravamo qualcosa". Così Vittorio Sgarbi all'ingresso della Chiesa degli Artisti elogia Maria De Filippi .

"Maurizio era un uomo che amava tutti. Per il bene degli amici e del pubblico a casa". Così Enrico Brignano ricorda Maurizio Costanzo e svela un aneddoto: "Declinai il primo invito allo 'Show' perché mi invitò in platea anziché sul palco. Poi mi richiamò e gli chiesi scusa per non essere andato. Non finirò mai di ringraziarlo".

15:54

Funerali Costanzo, Le parole della figlia Camilla

"Papino, l'ondata di amore è merito del bene che hai dato a tante persone. Non hai avuto tre figli ma molti di più ma a noi figli lasci un'eredità importante: l'umiltà. Non ti saresti mai aspettato una così grande dimostrazione di affetto. Ti immaginiamo in paradiso. Ora sei per mano a Sordi e Gassmann mentre organizzi un talk show, con Giorgio Bracardi al piano. Papà, nulla di quello che hai fatto andrà perduto. Ti vogliamo bene", sono le commoventi parole della primogenita di Costanzo, Camilla.

15:50

Don Insero benedice la bara di Costanzo

Il sacerdote della Chiesa degli Artisti benedice il feretro di Costanzo: sono attimi di profonda commozione.

15:48

È il momento della preghiera per Costanzo

"L'amore che nutriamo per Maurizio non finisce con la morte. Nel silenzio del nostro cuore preghiamo per Maurizio", sono le parole di don Walter Insero.

15:42

Il gesto della Ferilli per la De Filippi dopo la morte di Costanzo

15:36

Funerali Costanzo, prosegue l'omelia

Proseguono i funerali solenni di Maurizio Costanzo con la messa celebrata da don Walter Insero.

15:30

Don Insero: "Costanzo non credeva ma era curioso"

"Maurizio non si professava credente, ma era curioso", sottolinea il sacerdote che poi aggiunge: "Era curioso della storia di Gesù, di Maria". Don Insero sottolinea che Costanzo "non era praticante ma nel momento del combattimento finale ha alzato gli occhi al cielo e invocato la protezione della Vergine Maria".

15:25

Costanzo, l'omaggio di Piazza del Popolo

"Maurizio grandioso e insostituibile". Così recita un cartello davanti alla Chiesa degli Artisti. Sono centinaia le persone che stanno seguendo l'omelia attraverso il maxi schermo allestito fuori dalla chiesa. "Una persona unica che ci ha accompagnato per anni, una grande persona, uno di noi. Ci mancherà", afferma una ragazza da ore dietro la transenna per rendere l'ultimo omaggio a Costanzo. "Per noi non morirà mai, era speciale", aggiunge una donna anziana.

15:20

Don Insero: "Costanzo era un uomo compassionevole"

Il sacerdote racconta: "Aiutava i poveri, aiutava una persona in difficoltà". Poi racconta un aneddoto: "Nel 2000 era in vacanza e seguì la Giornata mondiale dei giovani a Tor Vergata. Fu rapito davanti a quelle immagini e disse, riferendosi a Papa Wojtyla, che il Papa era un 'grande comunicatore'. Scrisse un articolo su quell'evento e ricevette i complimenti dal Vaticano. Adesso starà facendo qualche intervista".

15:15

Don Insero: "Maurizio amava la Radio"

Il sacerdote sottolinea la passione di Costanzo, la radio, l'amore per gli animali e per il suo gatto Filippo. Poi aggiunge: "Maurizio non si professava credente, aveva rispetto per chi credeva". Era un uomo "leale" che credeva "nell'amicizia".

15:12

La commozione di Pio e Amedeo

L'emozione dei due comici nell'ultimo saluto a Costanzo.