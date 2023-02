Shakira rompe il silenzio, prima intervista dopo la rottura con Piqué: “All’inferno c’è un posto…”

Shakira ha concesso alla tv messicana la sua prima intervista dopo la separazione da Gerard Piqué. "Sono rimasta in silenzio e ho solo cercato di elaborare tutto. Sì, è difficile parlarne, soprattutto perché sto ancora elaborando, perché sono sotto gli occhi del pubblico, perché la nostra separazione non è come una normale separazione. Quindi è stato difficile, non solo per me, ma anche per i miei figli", ha spiegato la cantante colombiana. "Sono stata innamorata dell'amore e sono riuscita a capirlo da un'altra prospettiva e a sentire che oggi sono abbastanza per me stessa. Quando una donna affronta la vita, ne esce più forte", ha aggiunto.