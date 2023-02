L'ex di De Rossi si difende dopo la condanna: "Nessun ordine di uccidere"

Tamara Pisnoli, l'ex moglie di Daniele De Rossi, ha scelto di difendersi in una lettera scritta di proprio pugno e inviata al Corriere della Sera. "Il Tribunale di Roma mi ha considerato responsabile dei reati di rapina e tentata estorsione. Avrei ordinato la rapina di un orologio (materialmente preso da altre persone), dopo avere tentato, senza alcun successo, di farmi restituire dei soldi che avevo versato per un investimento, con interessi risarcitori illeciti", ha fatto sapere l'ex soubrette, condannata a 7 anni e due mesi di reclusione per rapina, lesioni e tentata estorsione.