Oltre 7 anni di carcere a Tamara Pisnoli: l’ex moglie di De Rossi condannata per minacce e rapina

ROMA - A distanza di nove anni dall’arresto, Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi , è stata condannata. Nel 2013 la donna decise di acquistare una licenza per un impianto fotovoltaico pagando 84mila euro come anticipo. Tuttavia, l’impianto viene ritenuto poco produttivo. A quel punto la donna chiede un rimborso gravato dagli interessi: la richiesta è di 200mila euro.

Le violenze

L’imprenditore rifiuta di riconoscere il risarcimento alla donna che - a quel punto - fissa un appuntamento con Antonello Ieffi. L’uomo viene prima minacciato - (“Sai quanto ce metto a fa’ ammazza’ ‘na persona? Basta che metto 10mila euro in mano a un albanese”) - poi picchiato violentemente da due uomini, e successivamente abbandonato per strada dopo essere stato derubato del Rolex che portava al braccio. Ora, a distanza di nove anni, arriva la condanna da parte del tribunale di Roma: Tamara Pisnoli, Francesco Camilletti e Francesco Milano sono stati condannati a sette anni e due mesi per tentata estorsione e rapina mentre è caduta in prescrizione l’accusa di lesioni.