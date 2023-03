Un asteroide grande quanto un grattacielo si avvicinerà alla Terra: ecco quando

ROMA - Un gigantesco asteroide delle dimensioni di un grattacielo dovrebbe avvicinarsi alla Terra all'inizio della prossima settimana. L'enorme roccia spaziale, soprannominata 2023 CM , misura circa 180 m di lunghezza, quanto all'incirca il Gherkin o la BT Tower di Londra, ed è destinata a sfrecciare oltre il nostro pianeta a una velocità strabiliante di 50.474 chilometri all'ora il prossimo 14 marzo . La Nasa aveva individuato per la prima volta l'asteroide il 2 febbraio scorso e da allora ha tenuto d'occhio l'asteoride in vista del suo avvicinamento al nostro pianeta.

Asteroide a distanza di sicurezza dalla Terra

La 2023 CM è una roccia considerata piuttosto veloce, soprattutto perle sue dimensioni, con la maggior parte degli asteroidi che viaggiano tra i 25mila e i 40mila chilometri all'ora. Ciò significa che se l'asteroide si avvicinasse troppo, potrebbe causare seri danni al pianeta e potenzialmente anche mettere in pericolo vite umane. Nonostante l'allarmismo la Nasa prevede che la roccia si trovi entro 3,94 milioni di chilometri dalla superficie terrestre, una distanza ritenuta abbastanza sicura.

Pericolo nel 2046?

L'indiscrezione sulla roccia 2023 CM arriva dopo la notizia che un asteroide potrebbe "colpire la Terra" tra 23 anni, nel 2046. La stessa Nasa aveva rilasciato una dichiarazione in merito sottolinendo quanto segue: "Abbiamo seguito un nuovo asteroide chiamato 2023 DW che ha una possibilità molto piccola di colpire la Terra nel 2046. Spesso, quando vengono scoperti per la prima volta nuovi oggetti, sono necessarie diverse settimane di dati per ridurre le incertezze e prevedere adeguatamente le loro orbite nel futuro. Gli analisti dell'orbita continueranno a monitorare l'asteroide 2023 DW e aggiorneranno le previsioni man mano che arriveranno più dati". Questo asteroide è un po' più piccolo del 2023 CM: ha infatti un diametro di circa 49,29 metri, poco meno della lunghezza di una piscina olimpionica.