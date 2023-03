Fedez cambia look: c'è un messaggio dietro?

Fedez cambia look, ancora. Smentite a colpi di post e dichiarazioni social le voci su una presunta crisi post Sanremo con la moglie Chiara Ferragni, il cantante nelle sue storie Instagram ha pubblicato il suo nuovo aspetto: dal ciuffo biondo ossigenato a una drastica rasatura a zero senza alcuna tinta, con il suo colore naturale. Così il rapper ci ha dato un taglio, forse - simbolicamente - anche con il passato e i recenti rumors sulla crisi familiare. Non è la prima volta che Fedez rimette a posto il suo look, ma stavolta, come molti utenti social suggeriscono, sa di cambiamento totale e voglia di ripartire dopo momenti complicati anche a livello di salute.