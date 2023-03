Fedez: "Vi dico tutto su Chiara Ferragni, psicofarmaci e assenza social"

Fedez è tornato su Instagram per fare chiarezza su quanto accaduto dopo il Festival di Sanremo: per settimane il cantante è sparito dai social network. Si è parlato di crisi con la moglie Chiara Ferragni e di problemi di salute mentale. "Eccomi qua a raccontarvi quello che è successo nell'ultimo periodo - ha esordito il rapper - Ci tengo a raccontarvi quello che è successo perché escono quotidianamente notizie su di me e sulla mia famiglia che non corrispondono al vero". Il cantante 33enne ha dunque spiegato che la scoperta del tumore al pancreas è stato un evento traumantico e "solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento e mi sia affidato solo a psicofarmaci che ho cambiato nel corso dei mesi fino a trovarne uno che non era proprio indicato a me".

Fedez e gli psicofarmaci sbagliati Fedez ha così rivelato: "A gennaio mi è stato prescritto questo psicofarmaco che mi ha cambiato, mi ha agitato, mi ha dato effetti collaterali molto forti come dei tic, non riuscivo a parlare in maniera libera. L'ho dovuto sospendere senza scalarlo e solitamente questo non si fa. Io correvo dei rischi importanti e ho dovuto sospenderlo in maniera repentina e mi ha provocato una cosa che si chiama effetto rebound. Oltre a darmi un annebbiamento cognitivo, dei forti spasmi alle gambe che mi hanno impedito per giorni di camminare, sensazioni di vertigine, nausea. Ho perso cinque chili in quattro giorni. Tutto questo mi ha impedito di svolgere il mio lavoro".

Come sta oggi Fedez Per questo motivo, ha spiegato il diretto interessato, Federico Lucia non si è presentato né alla conferenza stampa di LOL 3 né in aula per il processo sulla strage di Corinaldo. "Ad oggi non sono propriamente al cento per cento, ho ancora un po' di vertigini e sudorazioni però giorno dopo giorno miglioro. Per quanto questo periodo sia stato parecchio infelice mi ha fatto capire tante cose, mi ha fatto capire quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale e sulla mia famiglia, su mia moglie", ha affermato Fedez per poi smentire la crisi con Chiara Ferragni.