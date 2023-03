Lady Ronaldo shock: "A scuola hanno picchiato i nostri figli"

In un'intervista rilasciata a El Hormiguero, Georgina Rodriguez ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole. "Amo i bambini, sono molto organizzata. Amo i miei figli tutto il giorno, ma non quelli di tutti gli altri - ha raccontato la compagna di Cristiano Ronaldo - Noi mamme conosciamo molto bene i nostri figli e abbiamo la pazienza di educarli e dedicare loro il tempo. Hanno personalità molto diverse".

La confessione di Georgina Rodriguez sui figli

"A scuola li picchiano e non si difendono - ha aggiunto Georgina Rodriguez a proposito dei suoi bambini - Uno dei miei figli è tornato a casa piangendo perché lo avevano picchiato. "E tu non sai difenderti?", gli ho subito chiesto. Ma la verità è che insegno loro a non picchiarsi a vicenda e a scuola sono molto educati. E poi non vorrei mai che i miei figli andassero in giro a fare a botte con altri".