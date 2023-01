Georgina, la disperata accusa della sorella a Ronaldo: "Non mi aiutano, non ho i soldi nemmeno per..."

CASTELLÓN (Spagna) - Non finisce mai di far parlare di sè la coppia Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez, sempre sotto la luce dei riflettori. Stavolta il clamore arriva da Castellón in Spagna direttamente da Patricia Rodriguez, sorella di Georgina dalla parte del padre. Patricia rimase sola a 11 anni per l'arresto del padre e venne messa in riformatorio dalla madre. Un'infanzia segnata da parecchie carenze affettive e da evidenti difficoltà economiche. Adesso Patricia vive a Castellón ed è madre di 3 figli. La casa in cui abita non offre chissà quali comodità, anzi. La cucina funge da camera da letto con due materassi gettati per terra. Se piove il soggiorno si allaga e per cucinare Patricia chiede aiuto alla suocera o alla vicina di casa. Insomma, le condizioni in cui vive la sorella di Georgina sono evidentemente precarie e difficili. L'ultimo contatto di Patricia con la sorella risale a tre anni fa, ma da allora le due non hanno avuto più rapporti. "Non so se si vergognano di me. Mi fa molto male vedermi in queste condizioni e notare che per lei o per la sua famiglia non conto niente. Non ho i soldi nemmeno per pagare gli studi ai miei figli, loro non mi aiutano", ha confessato Patricia.