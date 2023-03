Gianni Minà, quando ci saranno funerali e camera ardente: tutte le info

ROMA - Non si placa l'ondata di commozione e affetto dopo la scomparsa di Gianni Minà , morto ieri (lunedì 27 marzo) all'età di 84 anni "dopo una breve malattia cardiaca" come ha spiegato la famiglia sul profilo Facebook del celebre giornalista e scrittore .

Camera ardente e funerali

Centinaia i messaggi di cordoglio sui social, dal mondo della politica a quello dello spettacolo, passando quello della cultura fino a quello dello sport. Ma anche tanta gente comune che potrà dargli l'ultimo saluto a Roma, dove domani (mercoledì 29 marzo, dalle ore 10 alle ore 19) sarà allestita la camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio. I funerali invece, ha fatto sapere la famiglia di Minà sempre via Facebook, "si svolgeranno in forma privata".