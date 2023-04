Lapo Elkann, misteriosa richiesta di aiuto nella notte: "Dormo poco"

Lapo Elkann su tutte le furie: ecco cosa scrive e contro chi

La richiesta di Lapo Elkann

In piena notte Lapo Elkann ha chiesto ai suoi follower un rimedio per l'insonnia: "Dormo poco, purtroppo. Se avete consigli o uno di voi che è mio follower conosce un ottimo medico per il sonno, vi sarei molto grato", scritto un po' sgrammaticato probabilmente per la stanchezza dovuta all'orario. Nei commenti i suoi follower hanno suggerito numerosi rimedi o soluzioni, con Lapo Elkann che ha risposto alla maggior parte di questi ringraziandoli per il supporto.

Lapo Elkann, il tweet per la Ferrari

Poche ore dopo, in contemporanea con il Gran Premio d'Australia, Lapo Elkann ha espresso la sua tristezza per il risultato ottenuto dalle ferrari: l'emoticon di un cuore, di una macchina e alcune faccine con le lacrime a commentare la pessima gara della rossa, che ha chiuso con il ritiro di Leclerc e il dodicesimo posto di Sainz.