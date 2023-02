Lapo Elkann su tutte le furie: ecco cosa scrive e contro chi

Lapo Elkann fa sul serio nella sua battaglia contro gli account falsi , a suo nome, che ormai spopolano e conferma che è in pieno corso l'adozione di tutte le misure utili a tutelarlo. Elkann aveva annunciato su twitter di aver dato mandato ai suoi legali di agire contro chi, sui social, finge di essere lui già prima della gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Nantes e Juventus . Una vittoria netta, grazie a una tripletta di Di Maria , commentata il mattino successivo con un "Grande Juve ieri sera" , accompagnato dalle emoji di un cuore bianco , uno nero e di un pallone .

Lapo Elkann: "Tutti gli account fake saranno chiusi, quereleremo gli autori"

Con un nuovo tweet Lapo Elkann ha aggiunto: "Con il team legale stiamo andando avanti con le segnalazioni dei profili fake e stiamo agendo affinché siano tutti chiusi. Quereleremo gli autori. Ovviamente le pagine dei fan non rientrano in questo ambito, anzi ringrazio tutti coloro che mi fanno sentire il proprio supporto". Un "cinguettio" che ha scatenato un'altra pioggia di risposte per manifestargli solidarietà e sostegno con l'auspicio di una celere risoluzione della sgradevole vicenda.