Berlusconi in costante miglioramento: ecco gli aggiornamenti

MILANO - "Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria" di Silvio Berlusconi : lo scrivono nel bollettino del San Raffaele il professor Alberto Zangrillo e il professor Fabio Ciceri . "Il quadro clinico complessivo - aggiungono - indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo" .

Prima visita della giornata per Berlusconi, ecco Pier Silvio

È arrivato all'ospedale San Raffaele di Milano Pier Silvio Berlusconi, figlio secondogenito di Silvio, per visitare il padre ricoverato in terapia intensiva da mercoledì della scorsa settimana. Si tratta della prima visita della giornata per l'ex premier.