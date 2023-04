La madre di Piqué all’attacco di Shakira: la risposta è tagliente

Lo scontro Piqué-Shakira dopo la loro separazione non accenna a finire. L'ex coppia va avanti da mesi tra attacchi e frecciatine, chiamando in causa anche altre persone. È il caso di Montserrat Bernabeu, madre dell'ex Barcellona ed ormai ex suocera della cantante. Il divorzio tra il figlio e Shakira ha influenzato, inevitabilmente, la sua ultima intervista a TV3.