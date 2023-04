Alena Seredova e la domanda shock: "Facevi la escort?". La risposta è epica

Alena Seredova sposa Alessandro Nasi

In questo periodo Alena Seredova è alle prese con i preparativi di nozze: a giugno sposerà in Sicilia il compagno Alessandro Nasi, dal quale tre anni fa ha avuto la piccola Vivienne Charlotte. Dal rapporto con il portiere del Parma - oggi legato a Ilaria D'Amico - sono nati invece Louis Thomas e David Lee, che hanno rispettivamente 15 e 13 anni. Il matrimonio tra Buffon e la Seredova, che è stato celebrato in Repubblica Ceca, è durato dal 2011 al 2014.