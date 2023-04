Salt Bae nella bufera: "Minacce ai dipendenti e mance rubate"

Salt Bae , lo chef diventato famoso per il modo in cui mette il sale nei suoi piatti, è tornato al centro dell'attenzione dei media. Dopo il caso ai Mondiali in Qatar , dove era presente durante i festeggiamenti in campo dell' Argentina che gli è valso un'inchiesta da parte della Fifa e il ban dagli Us Open di tennis, ora una lunga inchiesta pubblicata da Insider rischia di rovinarne ulteriormente la reputazione.

Salt Bae, il racconto shock degli ex dipendenti

L'inchiesta raccoglie le testimonianze di nove ex dipendenti e delle sette cause aperte contro Salt Bae, soprannome di Nusret Gokce. Un ex barista lo ha descritto come "un dittatore. Ha sviluppato il complesso di Dio, senza Instagram e la fama non è nessuno". Dai racconti si è poi evidenziato un luogo di lavoro molto ostile, con lo chef solito ad usare insulti e minacce contro i suoi dipendenti. Non solo, si parla addirittura che sia arrivato a trattenere parte delle loro mance. Un ex dipendente ha raccontato di aver perso 140 dollari di mancia per aver consegnato una doggy bag al tavolo sbagliato. Infine Elizabeth Cruz, ex barista nel suo ristorante di New York, lo ha denunciato l'imprenditore per discriminazione, raccontando di essere stata costretta a vestire abiti succinti durante il servizio, di aver ricevuto molestie e, come se non bastasse, di essere stata licenziata dopo essersi lamentata del trattamento ricevuto.