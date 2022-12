Chi è Salt Bae, il controverso mago della carne che fa discutere per i suoi prezzi folli

ROMA - Che sia un personaggio istrionico non ci sono dubbi: Salt Bae (il suo vero nome è Nusret Gökçe ) il famoso chef diventato famoso per il particolare modo di apporre il sale sulle sue creazioni culinarie, ha animato le discussioni del mondo social per aver festeggiato in campo e tra i giocatori dell' Argentina , la conquista della Coppa del mondo da parte dell'Albiceleste. Un personaggio del tutto particolare, conosciuto e criticato anche per il valore economico, eccessivo secondo molti, che attribuisce alle proprie creazioni culinarie.

Salt Bae fa infuriare i piloti di Formula 1: lo scontrino incriminato

Il celebre cuoco, specializzato in carne, in dodici anni ha creato un impero culinario che conta 22 ristoranti in tutto il mondo. Il primo steak house è stato aperto nel 2010 a Istanbul e da quel momento ha iniziato a farsi conoscere su scala globale. Ha aperto anche un ristorante ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, dove poco più di un mese fa si sono presentati i piloti della Formula 1 per celebrare l'addio alle corse di Sebastian Vettel. Qualche ora dopo la cena, Salt Bae ha infatti deciso di pubblicare uno scontrino da 160mila euro, rendendo pubblica la spesa dei piloti per la cena (offerta da Lewis Hamilton) di commiato del fuoriclasse tedesco. Una foto che però ha fatto infuriare i campioni delle quattro ruote: i fuoriclasse della Formula 1 assicurano che quel conto non fosse il loro ma di un altro tavolo e che Bae lo abbia mostrato per interessi pubblicitari.

Messi infastidito da Salt Bae dopo la finale mondiale

La bistecca della discordia

Il celebre cuoco è anche il proprietario di un ristorante a Doha, tappa di una delegazione di giocatori brasiliani durante la Coppa del mondo qatariota. Il gruppo verdeoro, guidato dall'ex fenomeno Ronaldo e composto Vinicius, Gabriel Jesus e Militao, ha optato per una bistecca, il cui prezzo medio si aggira intorno ai 300 euro. Una cifra che ha fatto letteralmente insorgere il web: "Lo stipendio medio di un lavatore è di 400 euro, è assurdo!", tuona un utente, indignato dall'eccessivo prezzo del prodotto. Una serata, quella dei brasiliani da Salt Bae, che ha fatto discutere. Thiago Silva, capitano della nazionale verdeoro, ha dovuto addirittura affrontare lo scomodo argomento in una conferenza stampa: "Avevamo la serata libera e ognuno poteva andare dove voleva, mi sembra una polemica montata solo per crearci problemi", aveva dichiarato l'ex difensore del Milan.