Cicciolina nei guai: all'asta la sua casa che fu set dei film di Schicchi

Cicciolina al verde. Ilona Staller ha annunciato in un'intervista a Il Messaggero di aver deciso di mettere all’asta il suo storico appartamento sulla Cassia, utilizzato anche come set per alcuni film hard, dopo essere stato pignorato. "Per due anni a causa della pandemia sono stata ferma e non ho potuto lavorare, altrimenti avrei saldato il mio debito e lo avrei tenuto. Ci sono alcuni appartamenti di cui, invece di pagare le tasse, ho preferito disfarmi perché ho avuto alcuni debiti", ha spiegato l'ex attrice hard.

I debiti di Cicciolina: all'asta la casa di Ilona Staller

L’appartamento pignorato in zona Roma nord dove "il regista Riccardo Schicchi aveva messo una grande vasca nel salone", è di 130 metri quadrati e si trova al piano terra di un comprensorio con piscina. L’asta è prevista a luglio e parte da una base di 231mila euro. "La cosa incredibile – ha detto Cicciolina – è che io avevo già pagato una parte del debito anni fa e invece risulta come se non avessi pagato, quindi con il commercialista stiamo cercando di risolvere e farmi togliere da quello che devo, tra condominio e Agenzia delle entrate, almeno la parte che ho già restituito. Ma non vi preoccupate, non vivo per strada, ora abito in un attico".