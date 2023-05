Fedez rivela: "Mi sono operato di nuovo". E svela i dettagli

Periodo ricco di notize, l'ultimo, in casa Ferragnez . La coppia , dopo aver smentito le voci di una presunta crisi, ha annunciato la data ufficiale della seconda stagione di " The Ferragnez" che prenderà il via il prossimo 18 maggio ma non solo. Fedez infatti ha voluto anche comunicare anche un'altra novità ai suoi fan.

Nuova operazione

Il rapper, che circa un anno fa ha dovuto subire un'operazione per la rimozione di un tumore al pancreas, si è sottoposto a un nuovo intervento che svela solo oggi. Tramite alcune storie postate su Instagram il cantante ha tranquillizzato i fan e spiegando che si è trattato solo di correggere un difetto estetico: "Oggi sono molto felice, tolgo dei punti. Non ve lo avevo raccontato, ma mi son dovuto far riaprire una parte della cicatrice che avevo in pancia. Ho dovuto sistemare il segno dell’operazione durante la quale mi si erano aperti dei punti, avevo dei buchi sulla pancia. Me la sono fatta sistemare e oggi tolgo i punti, finalmente avrò una cicatrice carina, una roba estetica".