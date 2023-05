Influencer muore dopo aver bevuto un liquore cinese: cos'è successo

Tragedia in Cina , dove un noto influencer è morto poco dopo una diretta sulla versione cinese di TikTok . L'influencer " Sanqiange ", noto come "Fratello Tremila", era andato in live streaming con una sfida che consisteva nel bere diverse bottiglie di alcol molto forte . Secondo la ricostruzione dei media locali, l'influencer è stato trovato morto poche ore dopo la sua ultima live.

La diretta in questione era una competizione con un collega influencer che prevedeva, come sfida, di bere Baijiu, uno spirito cinese con una gradazione alcolica tra il 30% e il 60%. La sfida è nota online come "PK" in cui gli influencer competono per ricevere premi e regali dai follower. "Nell'ultima parte del video l'ho visto finire tre bottiglie prima di iniziare con una quarta", ha raccontato un amico che ha seguito la sua ultima diretta. Il video era diventato virale sui social media cinesi, ma ora non è più disponibile.