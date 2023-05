Chiara Ferragni nuda, una bambina la rimprovera: botta e risposta social

Un selfie davanti allo specchio, in mutande, con il lato B in mostra e con le mani a coprire il seno: Chiara Ferragni fa di nuovo discutere. Uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram, in cui è quasi totalmente nuda, ha scatenato le polemiche e acceso il dibattito. In tantissimi nei commenti hanno criticato la scelta dell'influencer, ma più degli altri è diventato virale il commento di una bambina di 11 anni, Giulia Dedola, che ha severamente rimproverato la scelta della Ferragni.

Chiara Ferragni rimproverata da una bambina La piccola Giulia ha commentato così la foto della moglie di Fedez: "Io ho 11 anni (quasi 12) e se vedo ragazzine di 15 anni che si fanno ste foto penso che sinceramente siano inadeguate a maggior ragione che senso ha che lo faccia tu? In questa foto non fai vedere vestiti o costumi da bagno ma praticamente te stessa nuda. Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare", ha scritto. Giulia alla Ferragni: "Vai fiera se fai vedere il cu**?" Poi Giulia ha aggiunto: "Ultimamente trovo che tante foto sono diventate volgari danno messaggi sbagliati, non c'è un senso a questa foto. Mia mamma ha 34 anni e le foto in costume al mare le mette ho una bella mamma ma se mettesse una foto così io mi sentirei malissimo penserei che mi devo vergognare del suo comportamento, non ne sarei per niente fiera. So che nn leggerai le parole di una ragazzina però la Vitto avrà la mia età tra non tantissimi anni e queste sono foto che restano per sempre su internet, non penso sia qualcosa di cui andare fieri far vedere il culo così. Scusa ma questo è il mio pensiero".

La risposta di Chiara Ferragni Le parole di Giulia in poco tempo sono diventate virali e hanno trovato larghissimo consenso, per questo i genitori hanno preferito disattivare le notifiche ai suoi post per evitare che possa leggere commenti sgradevoli. Nel frattempo Chiara Ferragni ha risposto a Giulia: "Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno. Anzi, dovrebbe dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo. Perché una donna in intimo si deve vergognare del suo corpo? Perché deve aver paura di dare un’idea sbagliata invece che sentirsi bene dentro la sua pelle? Ci hanno insegnato che le donne non possono osare: questo è uno dei tanti modi che utilizzo per prendermi la libertà che tutti dovremmo avere. Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta allora".

