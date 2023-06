Michele Merlo, due anni dalla morte: i genitori costretti a cambiare città

Sono passati due anni dalla morte di Michele Merlo, il cantante di Amici stroncato da una leucemia fulminante. Il padre dell'artista, Domenico, ha fatto sapere in un'intervista rilasciata al Corriere del Veneto che è stato costretto con la moglie a lasciare la cittadina di Rosà, in provicina di Vicenza. "Non pensavamo di arrivare a sentire ostile il paese in cui abbiamo sempre vissuto. Abbiamo preferito andarcene. Rosà non è più casa nostra", ha spiegato. A quanto pare nessun supporto né dai concittadini né dalla sindaca Elena Mezzalira. "Ci ha detto persino di vergognarci, perché forse pensa che il nostro sia un accanimento contro il medico del paese. Ma non è affatto così", ha assicurato il padre di Mike Bird (questo il nome d'arte di Michele nel talent show di Maria De Filippi).