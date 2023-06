Morte Berlusconi, Greggio: "Quaranta anni di lavoro indimenticabili"

La morte di Silvio Berlusconi ha lasciato il segno non solo tra gli sportivi, ma anche ovviamente tra tanti volti noti della tv e dello spettacolo. Immancabile anche il ricordo di Ezio Greggio , che ha scritto un post sul suo profilo Instagram ufficiale.

Greggio: "Addio Silvio. La tua grinta e la tua forza resteranno nella storia"

"Addio Silvio. Grazie! Sono stati per me fino a oggi 40 anni di lavoro indimenticabili. Resterà nella storia italiana la tua grinta, la tua forza indomabile e le battaglie in difesa della libertà, le aziende che hai creato e i tanti posti di lavoro. Un abbraccio a Pier Silvio, Marina, a tutti i tuoi figli e famigliari. Ma anche a Fedele Confalonieri, Gianni Letta, Adriano Galliani".