Silvio Berlusconi è morto: segui la diretta LIVE

Si va verso funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi , l'ex presidente del Consiglio deceduto oggi all'ospedale San Raffaele. La certezza della cerimonia nella cattedrale si avrà nel momento in cui saranno proclamati i funerali di Stato

Il ricordo di Fabio Capello : "Silvio Berlusconi è stato un genio. Aveva una visione per la quale era anni avanti. In tanti campi ha fatto cose incredibili, come nel calcio e nel mondo imprenditoriale, in altri ambiti lo hanno perseguitato. A lui devo tutta la mia carriera di allenatore. Dopo 4 anni di scrivania mi chiamò al Milan. La cosa mi stupì ma mi reso orgoglioso e ottenemmo risultati straordinari".

"Sono vicino alla famiglia Berlusconi per la loro perdita. Silvio Berlusconi, leader politico e istituzionale, è stato un punto di riferimento e un modello vincente per lo sport italiano e per l'imprenditoria nazionale e internazionale". Queste le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso , che ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. "Da parte mia, della mia famiglia e di tutta la Fiorentina le più sentite condoglianze per il grave lutto".

"Silvio Berlusconi ha cambiato la storia del calcio italiano, è stato un vincente che ha saputo imprimere un’impronta chiara e indissolubile nello sviluppo del nostro mondo. Il suo contributo in termini di passione, di innovazione e di investimenti, sempre con un’attenzione particolare al bel gioco e al divertimento, è stato fondamentale per l’affermazione del nostro movimento in campo internazionale”. Queste le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina sulla morte di Silvio Berlusconi.

Sui social Gianluigi Buffon : "Oggi diciamo addio a Silvio Berlusconi, un presidente di calcio visionario, appassionato e romantico. Ha trasformato il Milan in una potenza mondiale, conquistando i cuori di milioni di tifosi. Il suo lascito nel mondo del calcio sarà per sempre ricordato".

"Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente, era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni e sono state esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d'Italia, a consentirgli di imprimere delle vere e proprie svolte nel mondo della politica, della comunicazione e dell'impresa". Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio .

"La Figc e Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari di Silvio Berlusconi, morto oggi a Milano all’età di 86 anni. Quattro volte presidente del Consiglio, entrato in politica nel 1993 dopo i successi imprenditoriali nel campo dell’edilizia e nel settore delle comunicazioni e dei media, Berlusconi è stato il politico rimasto più a lungo in carica (3339 giorni) nel ruolo di presidente del Consiglio dell’Italia repubblicana. Da sempre grande appassionato di calcio, nel 1986 è diventato presidente del Milan, carica che ha ricoperto fino all’aprile 2017. Sotto la sua presidenza il Milan ha conquistato 29 trofei, vincendo ben 8 Scudetti e 5 Champions League e affermandosi come una delle squadre più forti di tutti i tempi. È ad oggi il presidente più vincente nella storia del calcio italiano. Nel settembre 2018 ha acquistato il Monza, raggiungendo una doppia promozione dalla Serie C alla Serie A e portando nel 2022 per la prima volta il club brianzolo nella massima serie. Nel 2016 è entrato a far parte della ‘Hall of Fame del Calcio Italiano".

Il ricordo di Franco Baresi , uno degli uomini simbolo del Milan vincente targato Silvio Berlusconi , che accoglie in lacrime la notizia della scomparsa dell'ex presidente rossonero: "Mi sento più solo. Per me era come un padre, un presidente unico e affettuoso per tutti. Ha realizzato i miei sogni"

Sarà sposato nella sua casa, a Villa San Martino ad Arcore , il corpo dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi morto questa mattina al San Raffaele di Milano. Lo si apprende da fonti qualificate. Le operazioni per il trasporto della salma sarebbero già in corso.

Le parole del ct della Nazionale Roberto Mancini ricordando la figura di Silvio Berlusconi, deceduto oggi a 86 anni: "La sua morte è un grande dispiacere, credo lo sia per tutti quanti perché per lo sport è stato un uomo straordinario, per la politica anche, quindi oggi è un giorno molto triste. Ricordo? Ce ne sono tanti. Soprattutto un derby che noi vincemmo, lui entra negli spogliatoi per farci i complimenti perché era anche molto sportivo. Tutta la mia carriera è quasi legata a Berlusconi presidente del Milan, di conseguenza è chiaramente un giorno difficile e triste. E' un uomo che ha rappresentato tanto per l'Italia".

"Il Real Madrid , il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione sono profondamente addolorati per la scomparsa di Silvio Berlusconi, leggendario presidente del Milan dal 1986 al 2017 e attuale presidente del Monza. Il Real Madrid - si legge sul sito del club della Liga spagnola - desidera esprimere le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, e ai tifosi del calcio italiano, in particolare quelli di Milan e Monza. Durante la sua presidenza, il Milan ha vissuto uno dei periodi di maggior successo della sua storia, vincendo 5 Coppe dei Campioni, 3 Mondiali per Club, 5 Supercoppe Europee, 8 Scudetti, 1 Coppa Italia e 7 Supercoppe Italiane. Silvio Berlusconi, morto all'età di 86 anni, è stato Presidente del Consiglio italiano dal 1994 al 1995, dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2011. Riposa in pace".

"Sono annichilita. Non è solo un pezzo del Paese e della storia che se ne va, ma un pezzo della storia della mia vita. L'amicizia con mio padre era sincera, condividevano un profondo amore per il paese che volevano più grande. Lascia un'eredità politica da cui non si potrà prescindere. È una grande mancanza anche personale". Così Stefania Craxi intervenendo allo speciale del Tg1 su Silvio Berlusconi.

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani , si trova in missione a Washington per incontri istituzionali, ma sta rivedendo i tempi del viaggio per anticipare il rientro in Italia dopo essere stato raggiunto dalla notizia del decesso di Silvio Berlusconi.

"Io sono stato un amico personale e per me è stato una sorta di fratello maggiore, anche se lui non piaceva, perché mi considerava un suo coetaneo, pur avendo 16 anni di più". Le parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa , ricordando Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico con il Tg1.

11:37

Zangrillo: "Berlusconi, una gravissima perdita"

"Quella di Silvio Berlusconi è una gravissima perdita per il paese e al di là di quello che ha rappresentato per il paese è stato una figura che ha profondamente segnato la mia crescita. In questo momento è veramente difficile fare emergere i sentimenti che si provano di fronte ad una notizia del genere. Per me ha rappresentato una figura di riferimento non solo dal punto di vista professionale e politico ma dal punto di vista umano. Penso che sia una perdita gravissima per il nostro paese perché Silvio Berlusconi ha rappresentato in questi ultimi trent'anni la parte più nuova della politica: è stato un grandissimo innovatore, un uomo che ha dato prestigio a questo paese, un uomo che ha continuato ad essere ininterrottamente un riferimento a livello nazionale e internazionale. È chiaro che adesso rinunciare alla sua sapienza e al suo riferimento non sarà semplice". Così il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo appena saputa la notizia della morte di Silvio Berlusconi

11:35

Fontana: "Berlusconi protagonista assoluto della storia italiana"

"Con profondo dolore ho appreso la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi, un protagonista assoluto della storia economica, industriale e politica italiana, europea e internazionale. Ai suoi familiari, ai suoi cari, al partito di Forza Italia e a coloro che lo hanno sempre considerato un punto di riferimento esprimo i sentimenti del più profondo cordoglio". Sono le parole del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

10:33

Morte Berlusconi, le parole di Ancelotti

Carlo Ancelotti sui social: "La tristezza di oggi, non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, leale, intelligente, sincero, fondamentale nella mia avventura da calciatore prima, e da allenatore poi. Grazie Presidente".

11:32

Monza in lutto sui social

Logo in bianco e nero e messaggio per il presidente Silvio Berlusconi: così il Monza omaggia l'ex premier sui social.

11:30

Morte Berlusconi, Abodi: "Lascia un vuoto enorme"

Le parole del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, sulla scomparsa di Silvio Berlusconi: "Lascia un vuoto enorme nel paese e nel mondo sportivo che ha caratterizzato. È una brutta notizia per la nostra nazione. L'ho conosciuto tanti anni fa, un uomo incredibile. Faccio fatica a pensare che sia mancato. Un combattente che sembrava non dovesse arrendersi mai. Si pensava che potesse attingere sempre a qualcosa in più degli altri. Su questo ci scherzava anche. È stato un uomo di sport molto orientato alla vittoria come tutti i grandi uomini con la caparbietà orientata all'obiettivo e quando è uscito dal Milan lo ha fatto con dolore per come ha interpretato il ruolo. Poi ha ripreso con ambizione e umiltà dal Monza, una sfida che sembrava non alla sua altezza e l'ha portata alla sua altezza".

11:28

Allegri: "Berlusconi, sono stato fortunato ad averlo incontrato"

Queste le parole commosse del tecnico della Juve, Massimiliano Allegri: "L’ho saputo al barrino, qui a Livorno, dove andavo da piccino. Sono stato fortunato ad averlo incontrato, ci sentivamo ancora, naturalmente non negli ultimi tempi. Quello che mi piaceva di Berlusconi era il modo in cui affrontava la vita, con così tanta energia e positività che pensavo non se ne sarebbe mai andato. Sapeva essere affettuoso e presente soprattutto nei momenti difficili. Dovete credermi, ci sto male. Penso anche al dolore che possono provare i figli e Galliani, per il quale è stato una figura fondamentale".

11:26

Silvio Berlusconi che diceva il "giuoco"

Il ricordo di Berlusconi firmato dal Direttore del Corriere dello Sport - Stadio. (LEGGI TUTTO)

11:24

Morte Berlusconi, il ricordo di Gentiloni

"Con Silvio Berlusconi scompare un leader che ha lasciato un segno profondo nell’Italia degli ultimi decenni. Per tutti, oggi è il momento del cordoglio, della vicinanza alla sua famiglia e alla comunità di Forza Italia". Le parole sui social di Paolo Gentiloni, commissario per l’Economia dell'Unione Europea.

11:22

Galliani: "Grazie di tutto Presidente"

"Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente". Sono le parole di Adriano Galliani, che piange la scomparsa di Silvio Berlusconi. Legame di lunghissima data tra i due, che risale a quando il Cavaliere decise di acquistare il Milan e affidare proprio al suo fido collaboratore la gestione sportiva. Galliani è stato infatti per oltre 30 anni l'ammininistratore delegato del club rossonero, ruolo che ricopre ora anche al Monza dopo l'acquisto da parte di Berlusconi.

11:20

Bossi: "Berlusconi per me un fratello"

"Sono commosso. Per tanti anni è stato come un fratello". Sono le parole di Umberto Bossi sulla scomparsa del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

11:18

Morte Berlusconi, Salvini: "Grande uomo e grande italiano"

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, si trovava questa mattina a Lesa in provincia di Novara. Ha chiesto un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi, morto oggi a 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano, definendolo "un grande uomo e un grande italiano". Gli appuntamenti pubblici di Salvini, fanno sapere dal suo staff, sono stati annullati.

11:16

Morte Berlusconi, il cordoglio del Napoli

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis, con la moglie Jacqueline, Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi". (LEGGI TUTTO)

11:14

Letta: "Berlusconi ha fatto la storia del paese"

"Berlusconi ha fatto la storia del nostro Paese. La sua scomparsa segna uno di quei momenti in cui tutti, che siano stati vicini o lontani dalle sue scelte, si sentono coinvolti. Affetto e vicinanza ai suoi familiari e ai suoi amici. E a tutta la comunità politica di Forza Italia". Lo scrive su Twitter Enrico Letta.

11:12

Morte Berlusconi sui media di tutto il mondo

La notizia della morte di Silvio Berlusconi fa il giro del mondo, in apertura dei siti dei principali media internazionali. Dalla Bbc al Guardian, dalla Cbs a Sky News, da Al Jazeera a Arab News, da Le Monde al El Pais, da Indian Times al Financial Time, da Deutsche Welle al Jerusalem Post, al Japan Times: tutti hanno la breaking news della scomparsa del Cavaliere.