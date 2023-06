MILANO - La FIGC ha disposto un minuto di silenzio per la morte di Silvio Berlusconi. Ecco la nota ufficiale: "Per onorare la memoria di Silvio Berlusconi, che con 29 trofei all'attivo è il presidente più vincente nella storia del calcio italiano, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma da oggi sino al week end".