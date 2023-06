Morte Berlusconi, il Milan: "Grazie Presidente, sempre con Noi"

MILANO - Non poteva mancare ovviamente il messaggio di condoglianze del Milan , il club con il quale Silvio Berlusconi è diventato tra i presidenti più vincenti della storia del calcio. La società rossonera ha pubblicato sui propri profili ufficiali social una nota dedicata al Cavaliere, scomparso questa mattina .

Milan, il cordoglio per Berlusconi

Questo il comunicato del Milan: "AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell’indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari. 'Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c'è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan'. Grazie Presidente, per sempre con Noi".