Totti e il ricordo di Berlusconi: "Fece di tutto per portarmi al Milan"

Le parole di Totti su Berlusconi

Totti farà parte della squadra di Bebe Vio agli WEmbrace Games 2023. L'ex leggenda della Roma ha parlato della competizione a cui parteciperà ammettendo: "Bebe è stata insistente, ha un caratterino particolare ma è doveroso essere qua per una serata speciale e divertente. Ancora non so i regolamenti ora vado sotto i stand e mi spiegano che sto ancora in jeans e gia prevedo una figuraccia. La serata è bella e importante per stare tutti insieme disabilità e non disabilità, è un onore partecipare a questa edizione ed è gratificante. Sono felice e darò il massimo. Quest'anno bisogna aspettare che finisce di piovere". Continuando con le sue parole a Sky Sport la leggenda della Roma non poteva non ricordare la scomparsa di Silvio Berlusconi e ha ammesso: "Oggi perdiamo un pezzo di storia italiana e mondiale, parliamo di un personaggio caloroso divertente e ironico, aveva tutte le armi per essere numero 1 e purtroppo ci ha lasciato. Quando ero giovane ha fatto di tutto per portarmi al Milan, poi dopo il percorso alla Roma era difficile riuscire a staccarmi dalla mia squadra ideale ma lo ringrazierò sempre. Ha vinto tutto cio che c'era da vincere ed è stato il numero 1 in tutto, in campo e fuori. È stato di parola ha detto 'riporto il Monza in Serie A', lo ha fatto e e ci ha lasciato".