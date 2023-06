Bebe Vio, l'annuncio su Totti: "Sarà nella mia squadra"

Totti agli WEmbrace Games 2023: che cosa sono?

Otto le squadre partecipanti, provenienti da tutta Italia e dall'estero, composte da adulti e bambini, con e senza disabilità, che saranno impegnate in giochi scenografici e spettacolari di diversa tipologia. "Perché noi vogliamo abbracciare l'inclusività" ha detto Bebe Vio davanti un parterre d'eccezione composto dai ministri per le disabilità, Alessandra Locatelli, e per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, dai presidenti del Cip, Luca Pancalli, e di Sport e Salute, Vito Cozzoli, e dall'assessore capitolino Alessandro Onorato, col sindaco, Roberto Gualtieri, arrivato alla fine per i saluti. E se la ministra Locatelli si sofferma sul fatto che "tanti dicono di essere per l'inclusione delle persone con disabilità ma nel concreto non è sempre così, sia da parte delle istituzioni che dei cittadini", Abodi parla dell'unione di Coni e Cip "che un giorno non lontano ci sarà". Per questo Pancalli aggiunge come "i tempi forse siano maturi, perché su questi temi non possono esserci fronti contrapposti", mentre Cozzoli si incentra sulla forza dello sport che "quando offre una seconda chance a una persona disabile è come se si vincesse una medaglia d'oro".

WEmbrace Games 2023: obiettivi e significato

Per raccontare gli obiettivi e il significato dei WEmbrace Games ha preso parola anche Teresa Grandis, presidente di associazione Art4sport Onlus, promotrice dell'iniziativa per la quale è prevista una raccolta fondi durante la serata del 12 giugno che ha come scopo quello di studiare, realizzare e finanziare le costose protesi e le attrezzature necessarie per la pratica dello sport paralimpico.