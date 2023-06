Morte Berlusconi, Galli: "Nuovo stadio Milan intitolato a lui? È un'idea"

MILANO - " Intitolare il nuovo stadio del Milan a Silvio Berlusconi? Potrebbe essere un'idea ". Lo dice Filippo Galli , ex difensore del Milan , colpito dalla morte del presidente che "prese il club e lo portò sul tetto del mondo". Galli , oggi 60 anni, ha giocato in rossonero dal 1983 al 1996, con una successiva parentesi anche da allenatore della Primavera.

Il nuovo stadio del Milan intitolato a Berlusconi? Galli è d'accordo

"Se l'idea partisse da iniziativa popolare, sarebbe una soluzione da poter percorrere", prosegue Galli in merito all'intitolazione del nuovo stadio del Milan a Berlusconi. "Gli ultimi decenni del club sono legati a lui. Personalmente ho tanti ricordi, personali e pubblici. Ricordo l'entusiasmo con cui ci spiegò della presentazione all'Arena civica di Milano, dell'arrivo dell'elicottero. Aveva un entusiasmo incredibile e questo, insieme a tante altre cose, ci fece capire la grandezza di ciò che aveva in testa. È stato un visionario e un precursore - conclude Galli - La sua ultima esperienza al Monza dimostra la capacità manageriale: non sempre chi investe riesce a portare risultati, ma lui e la società ce l'hanno fatta, prelevando un club in una situazione difficile e portandolo in serie A".