Berlusconi, il retroscena di Moggi: "Mi voleva portare al Milan"

Tantissimi i messaggi dedicati a Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina all'età di 86 anni . Tantissimi del mondo del cinema, della politica e dello sport hanno voluto omaggiare il Cavaliere con un pensiero, un ricordo o un aneddoto. Lo ha fatto anche Luciano Moggi . L'ex dirigente di Napoli e Juventus ha ricordato Berlusconi a LaPresse: " Quella di Berlusconi è una perdita incredibile per l'Italia, ha fatto il bene sia dal lato politico che sportivo . La sua sarà una mancanza molto grave".

Moggi, Berlusconi e il retroscena ai tempi del Milan

Moggi ricorda Berlusconi e svela anche un retroscena: "Ho avuto il piacere di essere richiesto da lui. Mi invitò a Palazzo Grazioli e non sapevo che mi volesse portare al Milan. Fu un colloquio cordiale di un paio di ore per parlare di come gestire la squadra". A proposito di Milan, tanti tifosi erano presenti al San Raffaele. Moggi ha aggiunto: "Con il Monza poi ha fatto l'ultima impresa, l'ultima perla di una attività calcistica che porta il nome di Berlusconi e di Adriano Galliani. Una coppia indissolubile".