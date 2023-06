Silvio Berlusconi è morto, aveva 86 anni

MILANO - È morto oggi a Milano all’età di 86 anni Silvio Berlusconi. È stato il presidente del Milan più vincente della storia, acquistando il club in una situazione pre-fallimentare che portò sul tetto del mondo. Con Silvio Berlusconi come presidente, il Milan - dalla fine degli anni '80 fino al 2017 - vinse 1 Mondiale per club, 2 Coppa Intercontinentali, 5 Supercoppe Uefa, 8 scudetti, 1 Coppa Italia e 7 Supercoppe Italiane. Nel 2018 aveva acquistato il Monza su consiglio di Adriano Galliani - suo collaboratore più stretto con Fedele Confalonieri - declinando l'incarico di presidente: nel suo cuore c'era posto soltanto per i colori rossoneri.